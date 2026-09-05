Sirsa News: रेलवे फाटक का एक हिस्सा टूटा

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त्रिभुवन काबरा ने कहा कि महासभा शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार से जुड़ी योजनाएं चला रही है। यह बीमारी या आर्थिक संकट वाले परिवारों को राष्ट्रीय स्तर पर सहायता देती है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद माहेश्वरी परिवारों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित जीवन देना उनकी टीम की प्राथमिकता है।

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सिरसा। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के 31वें सत्र के चुनाव के लिए सभापति पद के उम्मीदवार त्रिभुवन काबरा की चुनावी टीम ने शनिवार को सिरसा में जनसंपर्क अभियान चलाया। टीम ने हरियाणा-पंजाब-हिमाचल-जम्मू-कश्मीर प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के वरिष्ठ उपप्रधान आनंद बियानी से मुलाकात की। माहेश्वरी चैरिटी ट्रस्ट के प्रवक्ता राम माहेश्वरी ने बियानी के समाजहित कार्यों की सराहना की।