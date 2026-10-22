Sirsa News: ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 51 लाख रुपये ठगे

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पहले मामले में सिरसा क्षेत्र निवासी पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात व्यक्ति की कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने अपनी कंपनी के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने और कमाई को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने की सुविधा देने का दावा किया। उसकी बातों में आकर पीड़ित ने करीब 51 लाख रुपये निवेश कर दिए। शुरुआत में उसे खाते में अच्छा मुनाफा दिखाई दिया। रकम निकालने का प्रयास करने पर उसे टालमटोल कर गुमराह किया जाने लगा। इसके बाद उसे ठगी का पता चला।लिंक पर क्लिक करते ही खाते से कटी राशि:दूसरे मामले में पीड़ित के व्हाट्सएप पर बैंकिंग एप अपडेट करने का संदेश आया। इसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही उसके बैंक खाते से करीब एक लाख 11 हजार रुपये निकल गए। जांच अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।