Sirsa News: घर में चोरी की वारदात सुलझी, आरोपी गिरफ्तार

सिरसा। बैंक कॉलोनी में हुई चोरी की वारदात को खैरपुर चौकी पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपी भरत उर्फ बागड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांव चक्का भुना सिरसा का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी का पूरा सामान भी बरामद कर लिया है।पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने बताया कि मनजीत कुमार के घर करीब 20 दिन पहले चोरी हुई थी। चोर चार क्विंटल गेहूं और एक गैस सिलिंडर ले गए थे। मनजीत कुमार की शिकायत पर थाना सिविल लाइन में प्राथमिकी दर्ज की गई। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी भरत को पकड़ा। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।