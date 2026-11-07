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Sirsa News: घर में चोरी की वारदात सुलझी, आरोपी गिरफ्तार

Sat, 07 Nov 2026 10:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 07 Nov 2026 10:51 PM IST
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1 arrested in theft
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। बैंक कॉलोनी में हुई चोरी की वारदात को खैरपुर चौकी पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपी भरत उर्फ बागड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांव चक्का भुना सिरसा का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी का पूरा सामान भी बरामद कर लिया है।

पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने बताया कि मनजीत कुमार के घर करीब 20 दिन पहले चोरी हुई थी। चोर चार क्विंटल गेहूं और एक गैस सिलिंडर ले गए थे। मनजीत कुमार की शिकायत पर थाना सिविल लाइन में प्राथमिकी दर्ज की गई। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी भरत को पकड़ा। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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