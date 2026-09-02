Rohtak News: पंखे से लटका मिला युवक का शव

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जांच अधिकारी सतेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांव भटसाना में अनिल नामक व्यक्ति ने रात में अपने घर में पंखे से चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंचने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रात में ही सामान्य अस्पताल रेवाड़ी भेज दिया था।

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धारूहेड़ा। गांव भटसाना में मंगलवार रात एक 42 वर्षीय व्यक्ति का शव पंखे से लटका मिला। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और शव को पंखे से नीचे उतारा। मृतक की पहचान अनिल निवासी भटसाना के रूप में हुई है। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।