Rohtak News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Tue, 08 Sep 2026 02:33 AM IST
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हड़ताल
नगर निगम: नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ की हड़ताल सुबह 9 बजे।
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शोध
एमडीयू : अर्थशास्त्र विभाग में ग्रीन इकोनॉमी पर 10 दिवसीय शोध पाठ्यक्रम सुबह 10 बजे
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बार चुनाव
कोर्ट परिसर: बार चुनाव को मतदाता सूची का प्रकाशन 4 बजे।
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सराफा
सोना 148700 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी 237000 रुपये प्रति किलोग्राम
विज्ञापन
नगर निगम: नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ की हड़ताल सुबह 9 बजे।
___________________
शोध
एमडीयू : अर्थशास्त्र विभाग में ग्रीन इकोनॉमी पर 10 दिवसीय शोध पाठ्यक्रम सुबह 10 बजे
___________________
बार चुनाव
कोर्ट परिसर: बार चुनाव को मतदाता सूची का प्रकाशन 4 बजे।
______________________________________
सराफा
सोना 148700 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी 237000 रुपये प्रति किलोग्राम