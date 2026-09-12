Rohtak News: युवक बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:45 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:45 AM IST
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रोहतक। कलानौर पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में भिवानी जिले के तिगड़ाना निवासी कपिल को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी जोगेंद्र ने बताया कि कलानौर निवासी दिनेश ने शिकायत दी थी कि 18 जून की रात झिलमिल होटल के बाहर से उसकी बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो वारदात में कपिल की भूमिका सामने आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो
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