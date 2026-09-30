Rohtak News: संबंध का दबाव बनाने पर महिला ने की थी लिव-इन-पार्टनर की हत्या

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रोहतक। टिटौली गांव के धीरज कुंडू (25) हत्याकांड में गिरफ्तार पानीपत निवासी सुनीता उर्फ स्वीटी ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि शारीरिक संबंध का दबाव बनाने पर उसने उसकी हत्या की थी। आरोपी ने पहले युवक के हाथ बांधे, फिर गले में चुन्नी डाली और कमर पर पैर लगाकर जोर से कस दी।एक साल से लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही स्वीटी ने युवक की हत्या कर पहले खाना खाया, फिर मामले को आत्महत्या या हादसा बनाने के लिए तीन घंटे तक जुगाड़ में लगी रही। मृतक धीरज के पिता के शक जताने व पुलिस की सख्ती के आगे आरोपी महिला टूट गई।पुलिस ने मंगलवार को आरोपी महिला को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी। वहीं, ग्रामीणों ने हत्या के तीन दिन बाद शव का मंगलवार दोपहर गांव में अंतिम संस्कार कर दिया।पुरानी सब्जी मंडी थाना प्रभारी परमजीत ने बताया कि शनिवार की रात टिटौली निवासी धीरज अचेत हालत में शहर के प्रवेश नगर में किराये के मकान में मिले थे। लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाली स्वीटी ने हेल्पलाइन नंबर 112 पर पुलिस को सूचना दी।पुलिस ने धीरज को पीजीआई में दाखिल कराया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। धीरज के पिता ने आरोप लगाया था महिला सुनीता उर्फ स्वीटी ने ही उसके बेटे की गला दबाकर या फंदे पर लटकाकर हत्या की है।