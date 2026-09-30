Rohtak News: मेयर ने झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:13 AM IST
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सोनीपत। नगर निगम की ओर से मंगलवार को शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। मेयर राजीव जैन ने खुद झाड़ू लगाकर अभियान में भाग लिया और शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुंदर शहर के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है।
मेयर ने कहा कि शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी केवल नगर निगम की नहीं है। लोगों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं डालना चाहिए। उन्होंने शहरवासियों से स्वच्छता को अभियान तक सीमित न रखते हुए इसे दैनिक आदत और जिम्मेदारी बनाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को सेवा और जनभागीदारी से जोड़ना है। स्वच्छता भी समाज सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक मिलकर प्रयास करें तो शहर को और स्वच्छ बनाया जा सकता है।
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मेयर ने लोगों से कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालने, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाने और आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी करने और समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए।
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मेयर ने कहा कि शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी केवल नगर निगम की नहीं है। लोगों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं डालना चाहिए। उन्होंने शहरवासियों से स्वच्छता को अभियान तक सीमित न रखते हुए इसे दैनिक आदत और जिम्मेदारी बनाने का आह्वान किया।
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उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को सेवा और जनभागीदारी से जोड़ना है। स्वच्छता भी समाज सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक मिलकर प्रयास करें तो शहर को और स्वच्छ बनाया जा सकता है।
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मेयर ने लोगों से कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालने, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाने और आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी करने और समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए।