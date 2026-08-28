सफाई के नाम पर सिर्फ ड्रामा करने वाले नेता गायब : जसबीर
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:22 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:22 AM IST
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बहादुरगढ़। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में जगह-जगह लगे कूड़े के ढेरों के बीच वार्ड-14 सैनीपुरा में भाजपा नेता एवं पूर्व पार्षद चौ. जसबीर सैनी ने देर रात सफाई अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि सफाई के नाम पर केवल फोटो खिंचवाने वाले नेता आज मैदान छोड़कर भाग गए हैं। चुनाव के दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर बड़े-बड़े दावे करने वाले नेताओं को अपने वार्डों में सफाई के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समय फोटो सेशन का नहीं, बल्कि मैदान में उतरकर सेवा करने का है। सैनी ने लोगों से हड़ताल खत्म होने तक अपने घरों और गली-मोहल्लों के सामने सफाई रखने की अपील की। उन्होंने सरकार से सफाई कर्मचारियों की जायज मांगें जल्द मानकर हड़ताल समाप्त कराने की मांग की, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था पटरी पर लौट सके।
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