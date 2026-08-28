Rohtak News: चुनाव अधिकारियों के पास आई 1303 वोटरों की लिस्ट

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आगामी 11 सितंबर को बार एसोसिएशन झज्जर के चुनाव होने हैं, इस बार छह पदों पर बार एसोसिएशन झज्जर के चुनाव होंगे। इसको लेकर चुनाव अधिकारियों की तरफ तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दूसरे बार में वोट डालने वाले अधिवक्ताओं की तरफ से एनओसी भी ली जा रही है। अभी एनओसी के लिए दो से तीन अधिवक्ताओं ने आवेदन किया है।चुनाव अधिकारियों के पास आई वोटर लिस्ट में 60 अधिवक्ताओं के दो बार एसोसिएशन में नाम आए हैं, जिसमें से उनको एक स्थान चुनना है। इसके अलावा 21 अधिवक्ताओं का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा पास नहीं है। वहीं, 14 अधिवक्ताओं के वोट मिस मेच हैं। इन सभी वोटर लिस्टों की जांच किए जाने के बाद चुनाव अधिकारियों की तरफ से अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जो कि चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे।वर्जनबार एसोसिएशन झज्जर के चुनाव के लिए 1303 वोटरों की लिस्ट उनको प्राप्त हुई है। अभी वोटर लिस्ट की जांच की जाएगी। इसके बाद अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जो कि बार एसोसिएशन झज्जर के चुनाव में मतदान करेंगे।आरके वर्मा, मुख्य चुनाव अधिकारी, बार एसोसिएशन झज्जर