Rohtak News: कबड्डी में वंश की टीम विजेता
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 29 Aug 2026 08:31 PM IST
विज्ञापन
रेहतक। फाइव एस चैरिटेबल खेल संस्था के संस्थापक एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी गुलशन शर्मा ने मेजर ध्यानचंद के जन्मोत्सव पर चौधरी लखीराम आर्या जगन्नाथ आश्रम में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया। कबड्डी, वालीबॉल व रस्साकसी की प्रतियोगिताएं करवाई गईं। कबड्डी में वंश की टीम विजेता व कार्तिक की टीम उपविजेता रही। वालीबॉल में हिमांशु की टीम विजेता व दीपक की टीम उपविजेता रही। रस्साकशी में आशीष की टीम विजेता व हिमांशु की टीम उपविजेता रही। मुख्य अतिथि पूर्व महापौर मनमोहन गोयल ने विजेता व उपविजेता टीम को ट्राॅफी देकर सम्मानित किया। जाट कॉलेज में भी हॉकी मैच खेलकर मेजर ध्यानचंद के जन्मोत्सव को मनाया गया। मैच सैनी स्कूल और हीरोज की टीम के बीच हुआ। हीरोज 2-0 से विजेता रहा। मुकाबले के दौरान जाट संस्था के प्रधान गुलाब सिंह दिमाना, जिला हॉकी एसोसिएशन के महासचिव किशन सिंह सैनी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन