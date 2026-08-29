खेलों से बनेगा स्वस्थ समाज : उपायुक्त

विज्ञापन

रोहतक। राष्ट्रीय खेल दिवस पर उपायुक्त (डीसी) सतबीर सिंह ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए कहा कि खेलों में भागीदारी से स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण होता है। उन्होंने ध्यानचंद की प्रतिभा और अनुशासन को युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया। डीसी ने कहा कि खेल केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि टीम भावना, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का माध्यम है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा के साथ खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया। संवाद