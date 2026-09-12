Rohtak News: बंदरों के झुंड ने महिला पर किया हमला, पीजीआई रेफर

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कस्बे में बंदरों के काटने के डर से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। वहीं, नगर पालिका के बार-बार प्रयासों के बावजूद ठेकेदार काम छोड़कर भाग रहे हैं। शहरवासी राकेश भारद्वाज, सुनील कुमार और अरुण कुमार ने बताया कि शहर में सैकड़ों बंदर सड़क पर घूमते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में डर का माहौल है। लोगों का कना है कि घटनाओं के बावजूद भी समाधान के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही।बंदर पकड़ने के लिए बार-बार ठेका दिया जाता है। ठेकेदार से जमानत जमा कराई जाती है। लेकिन स्थानीय बंदर पिंजरे में नहीं आते इसलिए ठेकेदार काम छोड़ देते हैं। अब दोबारा से ठेका प्रक्रिया शुरू की जाएगी।- भारती पंवार, प्रधान, नगर पालिका, महम।फोटो : बंदरों के काटने से घायल हुई महिला घाव दिखाते हुए व युवक अपनी एड़ी पर लगा पलस्तर दिखाते हुए।