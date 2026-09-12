Rohtak News: बंदरों के झुंड ने महिला पर किया हमला, पीजीआई रेफर
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:44 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:44 AM IST
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महम। शुक्रवार को वार्ड चार निवासी लक्ष्मी पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह काट लिया। उन्हें स्थानीय अस्पताल से रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। इससे पहले वार्ड नौ निवासी सोमनाथ प्रजापति पर भी बंदरों ने हमला किया था। हमले से बचने के दौरान वह छत से गिरकर घायल हो गए और उनकी एड़ी की हड्डी टूट गई थी।
कस्बे में बंदरों के काटने के डर से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। वहीं, नगर पालिका के बार-बार प्रयासों के बावजूद ठेकेदार काम छोड़कर भाग रहे हैं। शहरवासी राकेश भारद्वाज, सुनील कुमार और अरुण कुमार ने बताया कि शहर में सैकड़ों बंदर सड़क पर घूमते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में डर का माहौल है। लोगों का कना है कि घटनाओं के बावजूद भी समाधान के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही।
वर्जन
बंदर पकड़ने के लिए बार-बार ठेका दिया जाता है। ठेकेदार से जमानत जमा कराई जाती है। लेकिन स्थानीय बंदर पिंजरे में नहीं आते इसलिए ठेकेदार काम छोड़ देते हैं। अब दोबारा से ठेका प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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- भारती पंवार, प्रधान, नगर पालिका, महम।
फोटो : बंदरों के काटने से घायल हुई महिला घाव दिखाते हुए व युवक अपनी एड़ी पर लगा पलस्तर दिखाते हुए।
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कस्बे में बंदरों के काटने के डर से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। वहीं, नगर पालिका के बार-बार प्रयासों के बावजूद ठेकेदार काम छोड़कर भाग रहे हैं। शहरवासी राकेश भारद्वाज, सुनील कुमार और अरुण कुमार ने बताया कि शहर में सैकड़ों बंदर सड़क पर घूमते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में डर का माहौल है। लोगों का कना है कि घटनाओं के बावजूद भी समाधान के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही।
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बंदर पकड़ने के लिए बार-बार ठेका दिया जाता है। ठेकेदार से जमानत जमा कराई जाती है। लेकिन स्थानीय बंदर पिंजरे में नहीं आते इसलिए ठेकेदार काम छोड़ देते हैं। अब दोबारा से ठेका प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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- भारती पंवार, प्रधान, नगर पालिका, महम।
फोटो : बंदरों के काटने से घायल हुई महिला घाव दिखाते हुए व युवक अपनी एड़ी पर लगा पलस्तर दिखाते हुए।