फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   The public has come forward to protest against inflation.

Rohtak News: महंगाई के खिलाफ आंदोलन के लिए आगे आए जनता

Sun, 30 Aug 2026 12:20 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
The public has come forward to protest against inflation.
बहादुरगढ़। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (एसयूसीआई) ने बढ़ती महंगाई पर गंभीर चिंता जताई है। संगठन के हरियाणा राज्य सचिव कॉमरेड राजेंद्र सिंह ने कहा कि चीनी, प्याज, दालों समेत आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा रसोई गैस, दवाइयों और इलाज का खर्च भी आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है।
विज्ञापन


उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की जनविरोधी और पूंजीपति हितैषी नीतियों के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि एथनॉल नीति में बड़ी मात्रा में गन्ने का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे चीनी की उपलब्धता प्रभावित होने का संकट पैदा हो रहा है और इसका फायदा पूंजीपति कंपनियां उठा रही हैं। कॉमरेड राजेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार पूंजीपतियों के हितों के लिए काम कर रही है। गरीब और मध्यम वर्ग की समस्याओं से सरकार का कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि महंगाई का सीधा असर आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। एसयूसीआई ने प्रदेश की जनता से महंगाई के खिलाफ जोरदार आंदोलन खड़ा करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। हरियाणा राज्य कमेटी के सचिव मंडल सदस्य जयकरण मांडौठी ने कहा कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ जन दबाव बनाना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed