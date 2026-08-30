Rohtak News: रक्षाबंधन के बाद सड़कों पर बढ़ा कूड़ा, 500 टन कूड़ा एकत्रित

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कर्मचारियों का कहना है कि 17 मांगों पर सरकार और कर्मचारी नेताओं के बीच सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक इन मांगों को लेकर सरकार की ओर से पत्र जारी नहीं किया गया है।लगातार बढ़ती गई हड़ताल की अवधिकर्मचारी नेताओं ने बताया कि 6, 7 और 8 अगस्त से शुरू हुई हड़ताल को बाद में कई चरणों में आगे बढ़ाया गया। कर्मचारियों के अनुसार सरकार की ओर से बातचीत के लिए नहीं बुलाए जाने के कारण हड़ताल को लगातार बढ़ाना पड़ा। अब बहादुरगढ़ इकाई में भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। धरने की अध्यक्षता बहादुरगढ़ इकाई प्रधान राजेश बालगुहेर ने की, जबकि मंच संचालन सचिव अमित ने किया। जिला प्रधान राजेंद्र तुषामड, कैशियर मुकेश बालगुहेर, वरिष्ठ उपप्रधान लीलाराम, उपप्रधान अजय, महिला उपप्रधान ऊषा देवी, सह सचिव होशियार सिंह, ऑडिटर सुनील, प्रचार सचिव सरोज सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान ठेके पर कार्यरत सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने भी हड़ताल का समर्थन किया।