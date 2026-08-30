फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Garbage piles up on roads after Raksha

Rohtak News: रक्षाबंधन के बाद सड़कों पर बढ़ा कूड़ा, 500 टन कूड़ा एकत्रित

Sun, 30 Aug 2026 12:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Garbage piles up on roads after Raksha
-फोटो 84 : सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण झज्जर पर इकट्ठा हुआ कूड़ा। संवाद
बहादुरगढ़। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से जुड़े सफाई कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल के तहत शनिवार को नगर परिषद बहादुरगढ़ में भी कर्मचारियों का धरना जारी रहा। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगें पूरी करने की मांग की। रक्षाबंधन के बाद शहर की सड़कों और डंपिंग पॉइंट पर 500 टन कूड़ा इकट्ठा हो गया है। इसके आसपास से निकलने में लोगों को मुंह पर कपड़ा रखना पड़ता है।
विज्ञापन


कर्मचारियों का कहना है कि 17 मांगों पर सरकार और कर्मचारी नेताओं के बीच सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक इन मांगों को लेकर सरकार की ओर से पत्र जारी नहीं किया गया है।
विज्ञापन


लगातार बढ़ती गई हड़ताल की अवधि

कर्मचारी नेताओं ने बताया कि 6, 7 और 8 अगस्त से शुरू हुई हड़ताल को बाद में कई चरणों में आगे बढ़ाया गया। कर्मचारियों के अनुसार सरकार की ओर से बातचीत के लिए नहीं बुलाए जाने के कारण हड़ताल को लगातार बढ़ाना पड़ा। अब बहादुरगढ़ इकाई में भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। धरने की अध्यक्षता बहादुरगढ़ इकाई प्रधान राजेश बालगुहेर ने की, जबकि मंच संचालन सचिव अमित ने किया। जिला प्रधान राजेंद्र तुषामड, कैशियर मुकेश बालगुहेर, वरिष्ठ उपप्रधान लीलाराम, उपप्रधान अजय, महिला उपप्रधान ऊषा देवी, सह सचिव होशियार सिंह, ऑडिटर सुनील, प्रचार सचिव सरोज सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान ठेके पर कार्यरत सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने भी हड़ताल का समर्थन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed