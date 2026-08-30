Rohtak News: पहले मुकाबले में बहादुरगढ़ बेरोजगार ने बाउंड्री हंटर टीम को हराया

Rohtak News: पहले मुकाबले में बहादुरगढ़ बेरोजगार ने बाउंड्री हंटर टीम को हराया
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:19 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:19 AM IST
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बहादुरगढ़। गांव सराय औरंगाबाद में खिलाड़ियों को बेहतर क्रिकेट प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्री बालाजी स्पोर्ट्स एरिना क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ किया गया। ग्राम सरपंच राकेश राठी, भीम अवॉर्डी चरण सिंह राठी और भूतपूर्व सैनिक नारायण सिंह ने रिबन काटकर एकेडमी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद बहादुरगढ़ बेरोजगार और बाउंड्री हंटर्स के बीच पहला मुकाबला हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए बाउंड्री हंटर्स ने पांच विकेट खोकर 42 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बहादुरगढ़ बेरोजगार ने 2.4 ओवर में बिना विकेट गंवाए जीत हासिल कर ली। शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशांत को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
सरपंच राकेश राठी ने कहा कि एकेडमी शुरू होना क्षेत्र के युवाओं के लिए खुशी की बात है। संचालक अश्वनी राठी और नारायण सिंह ने कहा कि युवाओं को नशे और गलत संगत से दूर रखने में खेलों की अहम भूमिका है। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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सरपंच राकेश राठी ने कहा कि एकेडमी शुरू होना क्षेत्र के युवाओं के लिए खुशी की बात है। संचालक अश्वनी राठी और नारायण सिंह ने कहा कि युवाओं को नशे और गलत संगत से दूर रखने में खेलों की अहम भूमिका है। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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