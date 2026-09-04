Rohtak News: मनमोहक झांकियों एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन

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झज्जर (वि) । डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन, उनके आदर्शों एवं शिक्षाओं को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने राधा-कृष्ण की मनमोहक झांकियां, नृत्य, भजन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने श्रीकृष्ण की वेशभूषा धारण कर सभी का मन मोह लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य पंकज वालिया ने बताया कि बच्चों के मनमोहक अभिनय और प्रस्तुतियों ने मंत्रमुग्ध कर दिया।