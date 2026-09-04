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Rohtak News: जबरदस्ती घर में घुसने, धमकी देने पर एफआईआर दर्ज

Fri, 04 Sep 2026 10:14 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:14 PM IST
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FIR registered for forcible entry into the house and issuing threats
झज्जर। गांव तलाव निवासी अशोक कुमार की शिकायत पर थाना सदर झज्जर पुलिस ने घर में जबरन घुसने की कोशिश, तोड़फोड़, पत्थर-लाठी फेंकने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में ममता, उसके भाई दीपक व एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
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अशोक ने पुलिस को बताया कि तीन सितंबर को ममता घर का दरवाजा खुलवाने का प्रयास कर रही थी और गाली-गलौज करने पर डायल 112 पर सूचना दी गई। पुलिस के जाने के बाद ममता ने दूसरे गेट पर तोड़फोड़ की और पड़ोसी की दीवार से छत पर चढ़कर सीसीटीवी कैमरा तोड़ने का प्रयास किया। बाद में ममता, दीपक और एक अन्य युवक ने छत पर चढ़कर घर में घुसने का प्रयास किया और पत्थर व लाठी-डंडे फेंककर जान से मारने की धमकी दी।
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अशोक के अनुसार उनके बेटे दीपांशु ने 16 जनवरी 2024 को परिवार की असहमति के बावजूद ममता से गाजियाबाद में प्रेम विवाह किया था। दोनों कभी तलाव स्थित घर में नहीं रहे। आपसी विवाद के बाद दीपांशु ने तलाक का केस और ममता ने घरेलू हिंसा व दहेज का केस दायर किया है। ममता को 13 हजार रुपये मासिक मेंटेनेंस मिल रहा है।
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