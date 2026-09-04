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17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान : उपायुक्त

Fri, 04 Sep 2026 10:15 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:15 PM IST
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Seva Sankalp Abhiyan' to run from September
झज्जर। जनसेवा एवं सुशासन की यात्रा के उपलक्ष्य में जिलेभर में 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा। अभियान के तहत 14 मॉड्यूल के माध्यम से जनभागीदारी, सेवा, जागरूकता और विकास से जुड़ी गतिविधियां आयोजित होंगी।
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उपायुक्त वर्षा खांगवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और सभी विभागों को आपसी समन्वय से समयबद्ध आयोजन के निर्देश दिए। डीआईपीआरओ दिनेश कुमार ने अभियान की जानकारी दी।
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उपायुक्त ने बताया कि अभियान में ‘आशीर्वाद का दीया’, ‘सपनों का भारत’ थीम पर चित्रकला व भाषण प्रतियोगिताएं, नमो सेवा गाथा, आंगन का उत्सव, कहानी बदलाव की, विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवा ज्योति यात्रा, जन और सेवा संकल्प यात्रा, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, रंगोली राष्ट्र, राष्ट्रीय नवाचार चुनौती, जनसेवक महाकुंभ और विदेशों में महायज्ञ में सहभागिता जैसी गतिविधियां होंगी।
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उन्होंने विद्यार्थियों, महिलाओं, युवाओं, स्वयं सहायता समूहों और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा गतिविधियों का फोटो-वीडियो दस्तावेजीकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीसी जगनिवास समेत विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।
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