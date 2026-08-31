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Rohtak News: छात्रों ने नशे के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान

Mon, 31 Aug 2026 09:33 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Mon, 31 Aug 2026 09:33 PM IST
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Students launched an awareness campaign against drug abuse.
महम। मोखरा स्थित कॉलेज में छात्रों ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों में रुचि रखने का संदेश देना था। प्राचार्य डॉ. मीनू नैन ने बताया कि पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और प्रदर्शनी आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लेकर नशे के दुष्प्रभावों, नशामुक्त जीवन व खेलों का महत्व दर्शाया। पोस्टरों में नशे से दूरी, खेल है जरूरी का संदेश था। डॉ. मीनू नैन ने छात्रों से नशे से दूर रहने व समाज में नशामुक्ति का संदेश फैलाने का आह्वान किया। यातायात नियमों के पालन पर भी जोर दिया। संवाद
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