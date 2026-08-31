Rohtak News: प्रो. राजेश पुनिया एमडीयू के प्रॉक्टर नियुक्त

संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:20 PM IST
विज्ञापन
Link Copied
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रोहतक। एमडीयू के कुलपति प्रो. मिलाप पूनियां ने फिजिक्स विभाग के प्रोफेसर डॉ. राजेश पुनिया को प्रॉक्टर नियुक्त किया है। कुलसचिव प्रो. संदीप बंसल ने बताया कि उनकी नियुक्ति तुरंत प्रभाव से की गई है। प्रो. राजेश पुनिया यह दायित्व अपने वर्तमान कार्यभार के साथ अगले आदेश तक संभालेंगे। संवाद
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।