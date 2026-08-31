Rohtak News: प्रो. राजेश पुनिया एमडीयू के प्रॉक्टर नियुक्त

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रोहतक। एमडीयू के कुलपति प्रो. मिलाप पूनियां ने फिजिक्स विभाग के प्रोफेसर डॉ. राजेश पुनिया को प्रॉक्टर नियुक्त किया है। कुलसचिव प्रो. संदीप बंसल ने बताया कि उनकी नियुक्ति तुरंत प्रभाव से की गई है। प्रो. राजेश पुनिया यह दायित्व अपने वर्तमान कार्यभार के साथ अगले आदेश तक संभालेंगे। संवाद