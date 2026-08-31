Rohtak News: राज्यस्तरीय कुश्ती में तृतीय रहे शिव
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Mon, 31 Aug 2026 09:28 PM IST
विज्ञापन
रोहतक। अंबाला के आरटीसी केंद्र में आयोजित राज्यस्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जिले के शिव प्रताप सिंह दौलता ने तीसरा स्थान हासिल किया। कोच सन्नी ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन 29 से 31 अगस्त तक हुआ। इसमें शिव ने सब जूनियर के 41 किलो भार वर्ग में भाग लिया था। यह उनकी पहली राज्यस्तरीय प्रतियोगिता थी। शिव शहर के डी-पार्क के पास के रहने वाले हैं और गेट फिट अकादमी में अभ्यास कर रहे हैं। नौ वर्षीय शिव को अभ्यास करते करीब सात माह ही हुए हैं। संवाद
विज्ञापन