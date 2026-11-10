Rohtak News: मजबूरी से शुरू किया योग, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमके

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रोहतक। शहर के शिवाजी कॉलोनी निवासी 80 वर्षीय रामचंद्र अहलावत ने 14 साल पहले स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान होकर मजबूरी में योग शुरू किया था। हालांकि, अब वे योग के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में पहचान स्थापित कर तीन बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। अब वे जनवरी में पुदुचेरी में होने वाली अंतरराष्ट्रीय योग प्रतियोगिता की तैयारियों में लगे हुए हैं।साल 2005 में हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत्त होने के कुछ साल बाद रामचंद्र का स्वास्थ्य खराब हो गया। एक रोज खेत में यूरिया डाल रहे रामचंद्र पसीने से लथपथ होकर घर गए और जाते ही बर्फीला पानी पी लिया था। इसके बाद गर्म सर्द हो गई।कुछ समय बाद इन्हें टाइफाइड और टीबी जैसी गंभीर बीमारियां हो गईं। स्वास्थ्य इतना कमजोर हो गया था कि दूध-दही भी पचा नहीं पाते थे। टीबी की दवाइयां चल ही रही थीं कि किसी ने इन्हें स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग करने की सलाह दी।उस समय इन्होंने टीवी पर देखकर योग करना शुरू किया। अहलावत बताते हैं कि वे रोजाना सुबह 5 से 7 बजे तक योग करते थे। कुछ दिनों बाद इन्होंने तीन बजे उठना शुरू किया। 2012 में हिसार में आयोजित एक खेल प्रतियोगिता में वे दौड़ में भाग लेने पहुंचे।यहां उनकी मुलाकात 60 वर्षीय व्यक्ति से हुई जो योग में माहिर थे। वहां से इन्होंने प्रेरणा लेकर कठिन योगासनों को करने की कोशिश की। इसके बाद रामचंद्र ने योग प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया।साल 2019 में अहलावत ने पहली बार एक अंतरराष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में भाग लिया और स्वर्ण जीता। 2022 में दूसरा और 2024 में तीसरा अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक हासिल किया। वे अब तक कुल 83 पदक जीत चुके हैं। संवादफल और सूखे मेवे खाते हैं रामचंद्ररामचंद्र अहलावत बताते हैं कि वे रोजाना सुबह 3 बजे उठते हैं। वे सादा भोजन खाते हैं। उनकी खुराक में सूखे मेवे भी शामिल हैं। सुबह 5-7 बादाम, अखरोट और किशमिश खाने के बाद वे आधा लीटर दूध पीते हैं। दोपहर को रोटी और सब्जी खाते हैं। शाम को अमरूद और सेब के साथ कुछ और शुद्ध फल खाते हैं।