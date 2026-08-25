Rohtak News: रामर हीम नौ साल में 17वीं बार आया जेल से बाहर, सिरसा डेरे में कटेगी 21 दिन की फरलो
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:04 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:04 PM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। दो साध्वियों से यौन शोषण के मामलों में 20 साल की सजा काट रहा राम रहीम मंगलवार सुबह 17वीं बार जेल से बाहर आया। प्रदेश सरकार ने उसे 21 दिन की फरलो दी है जो सिरसा डेरा में कटेगी। मंगलवार सुबह 6 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से सिरसा डेरे के लिए रवाना हो गया। खुद हनीप्रीत लेने के लिए जेल आई।
गुरमीत राम रहीम को 28 अगस्त 2017 को दो साध्वियों से यौन शोषण के मामलों में पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 10-10 साल सश्रम कैद व 15-15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। इस तरह राम रहीम को 20 साल कैद काटनी होगी।
बाद में राम रहीम को छत्रपति हत्याकांड और रणजीत हत्याकांड में भी सजा सुनाई गई थी लेकिन हाईकोर्ट से दोनों मामलों में बरी हो चुका है। सोमवार को प्रदेश सरकार ने राम रहीम की 21 दिन की फरलो मंजूर की। देर रात जेल अधीक्षक राय सिंह के पास फरलो मंजूर होने का पत्र आ गया। मंगलवार सुबह 6 बजे हनीप्रीत सिरसा डेरे से वकील व ड्राइवर के साथ रोहतक पहुंची। सुरक्षा के बीच राम रहीम सिरसा के लिए रवाना हो गया।
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पहले तीन साल नहीं ली थी पैरोल या फरलो
राम रहीम ने 2017 से 2019 तक कोई पैरोल या फरलो नहीं ली। अक्तूबर 2020 से अगस्त 2026 तक 17 बार जेल से बाहर आ चुका है। पैरोल या फरलो की वजह डेरे पर होने वाले सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रम या परिवार से मिलना रहा है। खास बात यह है कि 2022 से 2026 तक हर साल 91 दिन तक पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर रहा। इसमें एक साल के अंदर 70 दिन की पैरोल व 21 दिन की फरलो मिली है। 2026 में पहले दो बार पैरोल व अब फरलो ले चुका है। जेल नियमों के तहत पैरोल की अवधि सजा के अंदर नहीं जुड़ती जबकि फरलो की अवधि सजा के अंदर जोड़ी जाती है।
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कब-कब आया जेल से बाहर पैरोल या फरलो पर
तिथि अवधि फरलो या पैरोल
24 अक्तूबर 2020 को 1 दिन पैरोल
21 मई 2021 को 12 घंटे की पैरोल
फरवरी 2022 में 21 दिन की फरलो
जून 2022 में 30 दिन की पैरोल
अक्तूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल
जनवरी 2023 में 40 दिन की पैरोल
जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल
नवंबर 2023 में 21 दिन की पैरोल
जनवरी 2024 में 50 दिन की पैरोल
अगस्त 2024 में 21 दिन की फरलो
अक्तूबर 2024 में 20 दिन की पैरोल
जनवरी 2025 में 30 दिन की पैरोल
अप्रैल 2025 में 21 दिन की फरलो
अगस्त 2025 में 40 दिन की पैरोल
जनवरी 2026 में 40 दिन की पैरोल
मई 2026 में 30 दिन की पैरोल
25 अगस्त 2026 को 21 दिन की फरलो
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रोहतक। दो साध्वियों से यौन शोषण के मामलों में 20 साल की सजा काट रहा राम रहीम मंगलवार सुबह 17वीं बार जेल से बाहर आया। प्रदेश सरकार ने उसे 21 दिन की फरलो दी है जो सिरसा डेरा में कटेगी। मंगलवार सुबह 6 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से सिरसा डेरे के लिए रवाना हो गया। खुद हनीप्रीत लेने के लिए जेल आई।
गुरमीत राम रहीम को 28 अगस्त 2017 को दो साध्वियों से यौन शोषण के मामलों में पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 10-10 साल सश्रम कैद व 15-15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। इस तरह राम रहीम को 20 साल कैद काटनी होगी।
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बाद में राम रहीम को छत्रपति हत्याकांड और रणजीत हत्याकांड में भी सजा सुनाई गई थी लेकिन हाईकोर्ट से दोनों मामलों में बरी हो चुका है। सोमवार को प्रदेश सरकार ने राम रहीम की 21 दिन की फरलो मंजूर की। देर रात जेल अधीक्षक राय सिंह के पास फरलो मंजूर होने का पत्र आ गया। मंगलवार सुबह 6 बजे हनीप्रीत सिरसा डेरे से वकील व ड्राइवर के साथ रोहतक पहुंची। सुरक्षा के बीच राम रहीम सिरसा के लिए रवाना हो गया।
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पहले तीन साल नहीं ली थी पैरोल या फरलो
राम रहीम ने 2017 से 2019 तक कोई पैरोल या फरलो नहीं ली। अक्तूबर 2020 से अगस्त 2026 तक 17 बार जेल से बाहर आ चुका है। पैरोल या फरलो की वजह डेरे पर होने वाले सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रम या परिवार से मिलना रहा है। खास बात यह है कि 2022 से 2026 तक हर साल 91 दिन तक पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर रहा। इसमें एक साल के अंदर 70 दिन की पैरोल व 21 दिन की फरलो मिली है। 2026 में पहले दो बार पैरोल व अब फरलो ले चुका है। जेल नियमों के तहत पैरोल की अवधि सजा के अंदर नहीं जुड़ती जबकि फरलो की अवधि सजा के अंदर जोड़ी जाती है।
कब-कब आया जेल से बाहर पैरोल या फरलो पर
तिथि अवधि फरलो या पैरोल
24 अक्तूबर 2020 को 1 दिन पैरोल
21 मई 2021 को 12 घंटे की पैरोल
फरवरी 2022 में 21 दिन की फरलो
जून 2022 में 30 दिन की पैरोल
अक्तूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल
जनवरी 2023 में 40 दिन की पैरोल
जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल
नवंबर 2023 में 21 दिन की पैरोल
जनवरी 2024 में 50 दिन की पैरोल
अगस्त 2024 में 21 दिन की फरलो
अक्तूबर 2024 में 20 दिन की पैरोल
जनवरी 2025 में 30 दिन की पैरोल
अप्रैल 2025 में 21 दिन की फरलो
अगस्त 2025 में 40 दिन की पैरोल
जनवरी 2026 में 40 दिन की पैरोल
मई 2026 में 30 दिन की पैरोल
25 अगस्त 2026 को 21 दिन की फरलो