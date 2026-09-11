Rohtak News: मकड़ौली कलां में 34 साल से नहरी पानी नहीं पहुंचने पर की शिकायत
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 03:18 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 03:18 AM IST
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रोहतक। मकड़ौली कलां में 34 साल से नहरी पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच रहा है। इस समस्या को लेकर किसान हनवंता सिंह ने जिला उपायुक्त को शिकायत दी है। उन्होंने मकड़ौली माइनर के लेफ्ट के पक्के खाल को दुरुस्त करवाने की मांग की। हनवंता सिंह ने भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण को इसका कारण बताया। उनकी 80 बीघा जमीन मकड़ौली माइनर के मोगा नंबर 13500 लेफ्ट पर है। 1952 की चकबंदी के बाद से 4 एकड़ जमीन नहरी पानी से वंचित है। 1992 में सिंचाई विभाग द्वारा पक्के खाल के निर्माण में अनियमितता हुई। इससे 60 बीघा जमीन नहरी पानी से वंचित हो गई। किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। 14 साल तक शिकायतें दी गईं। इसके बाद 2006 में दोबारा खाल का निर्माण हुआ। लेकिन ठेकेदार ने फिर घटिया सामग्री का उपयोग किया। संवाद
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