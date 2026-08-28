Rohtak News: पटवारियों का धरना जारी, जेजेपी ने दिया समर्थन

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जिले की सभी तहसीलों में रोजाना सैकड़ों लोग इंतकाल, जमाबंदी, गिरदावरी, आय-जाति संबंधी दस्तावेज और जमीन से जुड़े अन्य कार्यों के लिए पहुंचते हैं। हड़ताल के कारण लोगों को कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रशासन ने हड़ताल समाप्त करवाने के लिए सख्ती बरतते हुए नोटिस जारी किए हैं। इनमें ट्रेनी पटवारियों और 50 वर्ष से अधिक आयु के पटवारियों को सेवा संबंधी प्रावधानों का हवाला देते हुए काम पर लौटने का दबाव बनाया गया है। इसके बावजूद पटवारी आंदोलन पर डटे हैं।इधर, जननायक जनता पार्टी ने पटवारियों के आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया है। वीरवार को जेजेपी पदाधिकारियों ने जिला पटवार भवन पहुंचकर धरनारत कर्मचारियों से मुलाकात की। प्रवक्ता डॉ. विकास पाराशर ने कहा कि भाजपा सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को पोर्टल और ऑनलाइन सिस्टम की उलझनों में फंसा रही है। हर समस्या का समाधान पोर्टल से नहीं हो सकता।वरिष्ठ नेता राकेश जाखड़ ने कहा कि पटवारी गांव की प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनकी जायज मांगों का समाधान सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश प्रवक्ता अजय गुलिया ने सरकार से धरातल पर उतरकर कर्मचारियों की समस्याएं सुनने की मांग की। इस दौरान राजबीर गुलिया, मनोज वर्मा, संदीप, मनोज बंसल, पुष्पा देवी, पूनम, बबीता, मनोज, रेणु समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में सहयोग का आश्वासन दिया। सरपंच एसोसिएशन प्रधान बलवान हसनपुर ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया।