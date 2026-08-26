Rohtak News: युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:35 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:35 PM IST
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रोहतक। विश्व उद्यमिता दिवस के उपलक्ष्य में मंडल रोजगार कार्यालय के तत्वावधान में 5 सितंबर तक उद्यमिता जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को स्थानीय लघु सचिवालय में आयोजित जागरूकता कैंप में करीब 60 युवाओं ने भाग लिया।
उपायुक्त (डीसी) सतबीर सिंह ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित न रहकर अपनी रुचि, कौशल और प्रतिभा के अनुरूप स्वरोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसरों की ओर बढ़ें। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नए विचारों के साथ आगे आएं और उपलब्ध सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनें।
कैंप में सहायक रोजगार अधिकारी रिचा आर्या एवं विभिन्न नियोक्ताओं ने युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना और विश्वकर्मा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। युवाओं को बताया गया कि इन योजनाओं से वित्तीय सहायता और ऋण प्राप्त कर वे स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो
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उपायुक्त (डीसी) सतबीर सिंह ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित न रहकर अपनी रुचि, कौशल और प्रतिभा के अनुरूप स्वरोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसरों की ओर बढ़ें। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नए विचारों के साथ आगे आएं और उपलब्ध सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनें।
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कैंप में सहायक रोजगार अधिकारी रिचा आर्या एवं विभिन्न नियोक्ताओं ने युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना और विश्वकर्मा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। युवाओं को बताया गया कि इन योजनाओं से वित्तीय सहायता और ऋण प्राप्त कर वे स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो
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