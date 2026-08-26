Rohtak News: युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया

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उपायुक्त (डीसी) सतबीर सिंह ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित न रहकर अपनी रुचि, कौशल और प्रतिभा के अनुरूप स्वरोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसरों की ओर बढ़ें। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नए विचारों के साथ आगे आएं और उपलब्ध सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनें।कैंप में सहायक रोजगार अधिकारी रिचा आर्या एवं विभिन्न नियोक्ताओं ने युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना और विश्वकर्मा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। युवाओं को बताया गया कि इन योजनाओं से वित्तीय सहायता और ऋण प्राप्त कर वे स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो