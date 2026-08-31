Rohtak News: मधुकांत को साहित्यश्री, सूरज सिंह मिलेगा नेगी को हिंदी सृजन पुरस्कार

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रोहतक। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति ने वर्ष 2026 के राष्ट्रीय सृजन पुरस्कारों की घोषणा की है। रोहतक के वरिष्ठ साहित्यकार मधुकांत को सर्वोच्च मलाराम माली स्मृति साहित्यश्री सम्मान मिलेगा। जयपुर के कथाकार सूरजसिंह नेगी को उनकी कृति ‘भावेश जो कह न सका’ के लिए हिंदी सृजन पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार 27 सितंबर को श्रीडूंगरगढ़ में एक समारोह में प्रदान किए जाएंगे। साहित्यश्री सम्मान के तहत 21 हजार रुपये नकद दिए जाएंगे। अन्य पुरस्कारों में 11-11 हजार रुपये के साथ सम्मान-पत्र, स्मृति-चिह्न और शॉल शामिल हैं। समारोह के साथ समकालीन साहित्य और समाज पर एक साहित्यिक संगोष्ठी भी आयोजित होगी। मीरा जैन, लाल देवेंद्र श्रीवास्तव, सतीश कुमार और अरविंद पथिक भी इस अवसर पर सम्मानित होंगे। संवाद