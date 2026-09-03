Rohtak News: गृह विज्ञान कॅरिअर पर व्याख्यान, स्वरोजगार पर जोर

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रोहतक। राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में वीरवार को 'कॅरिअर ऑपर्च्युनिटी ऑफ होम साइंस' पर विशेष व्याख्यान हुआ। इसे उद्यमिता विकास क्लब और गृह विज्ञान विभाग ने आयोजित किया। मुख्य अतिथि प्रो. संतोष हुड्डा ने छात्राओं को स्वरोजगार अपनाने और नौकरी देने वाला बनने को कहा। प्राचार्य डॉ. शमशेर हुड्डा ने स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो