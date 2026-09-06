Rohtak News: तीन चरणों में होंगी जिला नेटबॉल चैंपियनशिप, 3 अक्तूबर से आगाज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रोहतक। जिले में जिला नेटबॉल चैंपियनशिप 3 अक्तूबर से शुरू होने जा रही है। यह जिला स्तरीय प्रतियोगिता राजीव गांधी खेल परिसर में तीन चरणों में आयोजित की जाएगी। जिला नेटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. विष्णु दत्त शर्मा ने इसकी जानकारी दी। एसोसिएशन की महासचिव बबीता दहिया ने सभी जिलों को 15 अक्तूबर 2026 से पहले चैंपियनशिप आयोजित करने के सख्त निर्देश दिए हैं।यह आयोजन खेल कैलेंडर सत्र 2026-27 के तहत अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। चैंपियनशिप में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों के लिए ओपन ट्रायल 9 सितंबर को राजीव गांधी खेल परिसर में होगा। सभी ब्लॉकों के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण कैंप 9 सितंबर से शुरू होगा। प्रतिभागियों के लिए कोचिंग कैंप में न्यूनतम 20 दिन की उपस्थिति अनिवार्य होगी।डॉ. विष्णु ने बताया कि जिला चैंपियनशिप के बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ियों हेतु एक विशेष कोचिंग कैंप आयोजित होगा। प्रत्येक खिलाड़ी को ट्रायल के समय नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया सत्र 2026-27 की रजिस्ट्रेशन स्लिप लानी होगी। आधार कार्ड की मूल प्रति, फोटोकॉपी और जन्म प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है। बिना आवश्यक दस्तावेज के किसी भी खिलाड़ी को ट्रायल में शामिल नहीं किया जाएगा।प्रतियोगिता का पहला चरण 3 और 4 अक्तूबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें सीनियर जिला नेटबॉल चैंपियनशिप (महिला) के मुकाबले होंगे। सीनियर फास्ट-5 जिला नेटबॉल चैंपियनशिप (महिला) भी इसी चरण में आयोजित होगी। मिक्स्ड सीनियर जिला नेटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले भी राजीव गांधी खेल परिसर में खेले जाएंगे। प्रथम चरण के लिए सभी ब्लॉकों की टीमों का फाइनल ट्रायल 2 अक्तूबर को होगा। प्रशिक्षण कैंप 9 सितंबर से 2 अक्तूबर तक चलेगा।दूसरा चरण 10 और 11 अक्तूबर को खेला जाएगा। इसमें जूनियर जिला नेटबॉल चैंपियनशिप (लड़के एवं लड़कियां) शामिल है। जूनियर फास्ट-5 जिला नेटबॉल चैंपियनशिप (लड़के एवं लड़कियां) भी आयोजित होगी। मिक्स्ड जूनियर जिला नेटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले भी राजीव गांधी खेल परिसर में होंगे। इन प्रतियोगिताओं के लिए ट्रायल/कोचिंग कैंप 9 सितंबर से 9 अक्तूबर तक चलेंगे। जूनियर वर्ग की टीमों का फाइनल ट्रायल 9 अक्तूबर को निर्धारित है।इंसेटब्लॉकों की सब-जूनियर टीमों का फाइनल ट्रायल 12 अक्तूबर कोतीसरा चरण 13 और 14 अक्तूबर को आयोजित किया जाएगा। इसके तहत सब जूनियर जिला नेटबॉल चैंपियनशिप (लड़के एवं लड़कियां) होगी। सब-जूनियर फास्ट-5 जिला नेटबॉल चैंपियनशिप (लड़के एवं लड़कियां) भी शामिल है। मिक्स्ड सब-जूनियर जिला नेटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले भी इसी चरण में होंगे। इनके लिए ट्रायल/कोचिंग कैंप 9 सितंबर से 12 अक्तूबर तक आयोजित होंगे। सभी ब्लॉकों की सब-जूनियर टीमों का फाइनल ट्रायल 12 अक्तूबर को होगा।