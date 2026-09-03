Rohtak News: डॉ. एकता शर्मा की पुस्तक वर्ड्स एंड विस्डम का विमोचन

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रोहतक। पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर एकता शर्मा की पुस्तक का विमोचन वीरवार को हुआ। पुस्तक का नाम 'वर्ड्स एंड विस्डम : फंडामेंटल ऑफ कंटेंट राइटिंग' है। यह बीए पंचम सेमेस्टर के अंग्रेजी (माइनर) विद्यार्थियों के लिए है। पुस्तक कंटेंट राइटिंग के मूल सिद्धांतों और आधुनिक संचार पहलुओं से परिचित कराती है। प्राचार्य सुरेंद्र सांगवान ने एकता शर्मा को बधाई दी।