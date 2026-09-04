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Rohtak News: किसान आईडी के बगैर नहीं मिलेगी सम्मान निधि की किस्त

Fri, 04 Sep 2026 09:54 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Fri, 04 Sep 2026 09:54 PM IST
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Installment of Samman Nidhi will not be available without a Kisan ID.
महम। कृषि विकास अधिकारी मोनिका पाराशर ने इसको लेकर भैणी चंद्रपाल में किसानों को बताया कि किसान आईडी अति आवश्यक है। इसके बिना आगामी किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिल सकेगी। बताया कि यह खाद, बीज व सब्सिडी पर कृषि उपकरण लेने सहित अन्य लाभकारी योजनाओं के लिए सार्थक होगी। अब हलका पटवारी भी किसान आईडी बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में गांव किशनगढ़ में पटवारी अंजू रानी ने चौपाल में पहुंचकर किसानों की आईडी मौके पर ही बनाई। पटवारी ने बताया कि रविवार को भी गांव किशनगढ़ में पूर्व सरपंच नरेश सैनी उर्फ मांढू के घर पर किसान आईडी बनाई जाएंगी। किसान को अपना आधार कार्ड व आधार से लिंक वाला मोबाइल साथ लाना होगा। संवाद
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