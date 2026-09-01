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Rohtak News: जएनवी घुसकानी में रिक्त सीटों पर दाखिला 30 तक

Tue, 01 Sep 2026 10:09 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Tue, 01 Sep 2026 10:09 PM IST
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Admissions for vacant seats at JNV Ghuskani open until the 30th.
रोहतक। जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) घुसकानी में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 9वीं व 11वीं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। प्राचार्य सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराता है। यह विद्यालय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पूर्णतः आवासीय विद्यालय है। यहां विद्यार्थियों को शिक्षा, भोजन, आवास, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य सभी शैक्षिक सुविधाएं पूरी तरह निशुल्क प्रदान की जाती हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियों को पासपोर्ट साइज फोटो, छात्र का हस्ताक्षर व अभिभावक का हस्ताक्षर तैयार रखने होंगे। संवाद
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