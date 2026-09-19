Rohtak News: स्वास्थ्य जांच शिविर आज
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 19 Sep 2026 05:30 PM IST
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रोहतक। वैद्य केसरदास सेवा समिति व नागरिक अस्पताल की तरफ से 20 सितंबर को निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा। समिति के संचालक राजेश सिंधवानी ने बताया कि यह शिविर सर्कुलर रोड स्थित सावन बैंक्वेट हॉल के सामने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगाया जाएगा। डॉ. नवदीप व आंखों के विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद रोगियों की जांच करेंगे। यहां हीमोग्लोबिन, शुगर व रक्तचाप जैसी जांचें निशुल्क की जाएंगी। इसके साथ ही, सभी जरूरतमंद मरीजों को निशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। संवाद
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