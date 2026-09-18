Rohtak News: तीन दिन होगा कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन

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रोहतक। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 15 सितंबर तक विभागीय पोर्टल पर कृषि यंत्रों के बिल अपलोड करवाने वाले किसानों के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन 21, 22 व 23 सितंबर को किया जाएगा। डीसी सतबीर सिंह ने बताया कि 21 सितंबर को बेलिंग यूनिट का सभी खंडों के लिए सत्यापन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में होगा। 22 सितंबर को सुपर सीडर का सत्यापन होगा। रोहतक, सांपला खंडों के किसानों के कृषि यंत्रों का सत्यापन शहर की नई अनाज मंडी में होगा। महम खंड के का महम नई अनाज मंडी और कलानौर खंड के लिए कलानौर स्थित नई अनाज मंडी में होगा। लाखनमाजरा खंड के लिए सत्यापन लाखनमाजरा स्थित नई अनाज मंडी में किया जायेगा। अन्य यंत्रों के लिए 23 सितंबर को स्थानीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कार्यालय में सत्यापन होगा। संवाद