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रोहतक में मासूम बच्ची के उत्पीड़न का मामला: आज होगी बच्ची की काउंसलिंग, पंचायत से पुलिस ने मांगा 2 दिन का समय

Sat, 19 Sep 2026 11:26 AM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sat, 19 Sep 2026 11:26 AM IST
सार

चार साल की बच्ची की मां ने 16 सितंबर को लाखनमाजरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनकी चार साल की बेटी निजी स्कूल की एलकेजी कक्षा में पढ़ती है। 15 सितंबर को घर आई तो बताया कि उसे स्कूल में एक छात्र शौचालय में ले गया और मुंह पर टेप लगाकर गलत काम किया।

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Case of abuse of innocent girl in Rohtak Girl to undergo counseling today
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लाखनमाजरा खंड के निजी स्कूल के शौचालय में चार साल की बच्ची के कथित यौन उत्पीड़न में कार्रवाई को शनिवार सुबह गांव में पंचायत हुई। पंचायत में बच्ची के परिजनों ने पुलिस को दो दिन का समय दिया। सोमवार को दोबारा परिवार व पंचायत मिलकर स्थिति पर मंथन करेंगे। उधर, शनिवार को बच्ची की बाल कल्याण समिति की देखरेख में एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराएगी।

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बच्ची के पिता ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे एसआईटी की टीम गांव में पहुंची और परिवार से बातचीत की। पुलिस इंस्पेक्टर ने अब तक की जांच से अवगत कराया। बताया कि सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है। गहन जांच पड़ताल कर रहे हैं। किसी को हिरासत में लेकर पूछताछ से पहले बच्ची की काउंसलिंग करानी अनिवार्य है। इसलिए जांच टीम को समय चाहिए। पूरे मामले को लेकर गांव में शनिवार सुबह करीब नौ बजे पंचायत हुई जिसमें जिम्मेदार ग्रामीणों के अलावा ज्यादातर परिवार के लोग ही शामिल रहे। पुलिस को सोमवार तक का समय देने का निर्णय लिया गया है। 
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पुरानी चोट भी बता रहे डाक्टर, अभी नहीं आई मेडिकल रिपोर्ट
बच्ची के पिता का कहना है कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया है कि बच्ची के निजी अंगों पर पुरानी चोट भी हो सकती है। लेकिन पक्के तौर पर कुछ नहीं बताया जा रहा है। उनको शक है कि पहले बच्ची से कुछ गलत हुआ है तो 14 व 15 सितंबर को स्कूल में भी छेड़छाड़ या गलत काम हुआ है। क्योंकि बच्ची बार-बार स्कूल के शौचालय की बात कह रही है।
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16 सितंबर को कराई थी मां ने थाने में एफआईआर
चार साल की बच्ची की मां ने 16 सितंबर को लाखनमाजरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनकी चार साल की बेटी निजी स्कूल की एलकेजी कक्षा में पढ़ती है। 15 सितंबर को घर आई तो बताया कि उसे स्कूल में एक छात्र शौचालय में ले गया और मुंह पर टेप लगाकर गलत काम किया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी को पकड़ने के लिए एसपी ने डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है लेकिन वारदात के चार दिन बाद भी आरोपी का पता नहीं लग सका है।

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