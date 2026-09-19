Rohtak News: संगीत गायन में वंशिका प्रथम और भव्या द्वितीय रहीं

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रोहतक। वैश्य महिला महाविद्यालय में छात्राओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से संगीत विभाग की ओर से टैलेंट शो का आयोजन किया गया। संगीत गायन में प्रथम स्थान वंशिका और दूसरा स्थान भव्या ने प्राप्त किया।समूह नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अक्षरा और कशिश ने जबकि द्वितीय स्थान ईशा ने प्राप्त किया। एकल नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कामाक्षा, द्वितीय स्थान योगिता और तृतीय स्थान जिया ने प्राप्त किया।छात्राओं ने संगीत गायन, समूह नृत्य तथा एकल नृत्य की विभिन्न प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। छात्राओं ने दमदार प्रस्तुतियां दीं।कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. रश्मि गुप्ता ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि टैलेंट शो जैसे आयोजन विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभाओं को पहचानने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।