Rohtak News: मेहंदी से महके हाथ, राखी से पहले श्रृंगार को लेकर दिखा उत्साह

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शुक्रवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। वीरवार को पूर्व संध्या पर रक्षाबंधन के लिए भाइयों और बहनों ने मिठाई, परिधान सहित उपहार के रूप में अन्य सामान की खरीदारी की। इससे बाजार पूरी तरह गुलजार रहे। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने से पहले बहनों में मेहंदी रचवाने की होड़ लगी रही। मेहंदी लगवाने के लिए पार्लर और बाजारों में महिलाओं व युवतियों की भीड़ रही।राखी पर्व को लेकर लोगों में उत्साह है। बाजार भी राखियों से पूरी तरह सजे रहे। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर राखियों के साथ रेडीमेड कपड़ों, जूतों, मेकअप और मिठाई की दुकानों पर भीड़ रही। रिश्तों की अहमियत के आगे महंगाई का असर बाजारों में नजर नहीं आया। इस बार कुछ अलग तरह की राखियां भी बाजार में उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए कार, फैंसी, चश्मा, पब्जी, डॉल, बाइक आदि डिजाइनों वाली राखियां हैं। बड़ों के लिए कस्टमाइज्ड सोने और चांदी की राखियां बिक रही हैं। बहनें अपने भाइयों की तस्वीर देकर राखियों में लगवा रही हैं। पर्व की पूर्व संध्या पर शहर के सभी बाजारों में चहल-पहल रही। मेहंदी रचाने वालों के यहां भी काफी भीड़भाड़ देखने को मिली।चांदी की राखी की भी बढ़ी मांगरक्षाबंधन पर ब्रेसलेट शेप में चांदी की राखी की भी अच्छी खासी मांग है। रेलवे रोड पर आरके ज्वेलर्स के संचालक पवन वर्मा ने बताया कि इस बार काफी संख्या में लोगों ने चांदी की राखी खरीदी है। भाईयों ने भी बहनों के लिए अंगूठी, ब्रेसलेट आदि खरीद रहे हैं।