Rohtak News: डॉ. विकास यादव बने सीनियर साइंटिस्ट
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 09:06 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 09:06 PM IST
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कोसली। गांव नठेड़ा निवासी भूदेव यादव के बेटे डॉ. विकास यादव को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ट्विन सिटीज में जूनियर साइंटिस्ट से सीनियर साइंटिस्ट के पद पर पदोन्नति मिली है। उनके शोध लेख का उल्लेख अमेरिका में प्रकाशित 32 पुस्तकों में किया गया है।
शोध कार्यों में योगदान को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने डॉ. विकास यादव को ‘यादव रिसर्च लैब’ स्थापित करने की अनुमति भी प्रदान की है। यह लैब विश्वविद्यालय में उनके शोध कार्यों के लिए स्थापित की जाएगी।
डॉ. विकास यादव की पदोन्नति, शोध लेखों का पुस्तकों में उल्लेख और रिसर्च लैब स्थापित करने की अनुमति से उनके परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। क्षेत्रवासियों ने उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है।
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शोध कार्यों में योगदान को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने डॉ. विकास यादव को ‘यादव रिसर्च लैब’ स्थापित करने की अनुमति भी प्रदान की है। यह लैब विश्वविद्यालय में उनके शोध कार्यों के लिए स्थापित की जाएगी।
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डॉ. विकास यादव की पदोन्नति, शोध लेखों का पुस्तकों में उल्लेख और रिसर्च लैब स्थापित करने की अनुमति से उनके परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। क्षेत्रवासियों ने उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है।
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