Rohtak News: गोगाजी के मंदिर में श्रद्धालुओं ने मांगी मन्नत, जलाए आस्था के दीप

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शुक्रवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोगाजी व गोरखनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे और माथा टेक मन्नत मांगी। अनेकों श्रद्धालु छड़ी लेकर गोगाजी मंदिर में नाचते गाते हुए पहुंचे। मंदिर कमेटी के प्रधान अत्तर सिंह ने बताया कि दो दिन तक चलने वाले मेले का समापन शनिवार शाम को दंगल के साथ ही होगा।मेले में श्रद्धालुओं ने अपने शिशुओं के मुंडन और गठजोड़ों की जात लगाकर बाबा जाहरवीर के दर्शन किए। जन्माष्टमी पर्व पर यहां गोगा मंदिर परिसर के पास बने श्रीकृष्ण राधा के मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना देखने को मिली। इस दौरान महिलाएं व बच्चों ने मेले में लगी दुकानों पर खरीदारी की।आज गोगा नवमी पर होगा विशाल दंगलमंदिर कमेटी प्रधान अत्तर सिंह ने बताया कि पहली कुश्ती 1 लाख 21 हजार रुपये की होगी। दूसरी कुश्ती 61 हजार रुपये की होगी और तीसरी कुश्ती के लिए 41 हजार रुपये की ईनामी राशि घोषित की गई है। इसके अलावा अन्य आकर्षक ईनामी राशि की कुश्ती भी करवाई जाएगी। बराबर रहने वाले पहलवानों को कोई ईनामी राशि नहीं दी जाएगी। लड़कियों की कुश्ती नहीं होगी। कुश्ती दंगल में कमेटी व निर्णायक मंडल का फैसला सर्व मान्य होगा। मेले में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं।