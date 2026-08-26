Rohtak News: कॉमनवेल्थ में भाग लेने वाली तीनों बेटियों को सीएम ने किया सम्मानित

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रोहतक। कॉमनवेल्थ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली जिले की तीनों बेटियों को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 7.50-7.50 लाख रुपये देकर सम्मानित किया। मोरखेड़ी गांव की संजना ने भारोत्तोलन में, किशनगढ़ की निधि रानी ने डिसकस थ्रो में और रुड़की गांव की परवीन ने मुक्केबाजी में भाग लिया था।पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में निधि और संजना पहुंची थीं। परवीन प्रशिक्षण में व्यस्त होने के कारण सम्मान समारोह में पहुंच नहीं सकी। संजना के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। उनके पिता जितेंद्र का कहना है कि इन पैसों से बहुत मदद मिलेगी।उन्होंने कहा कि कुछ रकम से कर्ज चुकाऊंगा जबकि शेष राशि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए खर्च करूंगा। निधि ने बताया कि वे इन पैसों को खेल पर ही खर्च करेंगी। उनका लक्ष्य आगामी प्रतियोगिताएं में अच्छा प्रदर्शन कर पदक जीतना है।