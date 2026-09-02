Rohtak News: युवा संसद में बच्चों ने उठाए एनपीएस व नशाखोरी के मुद्दे

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रोहतक। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चिड़ी में बुधवार को जिलास्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने ने संसद की कार्यवाही की बेहतरीन प्रस्तुति दी। युवा संसद में एनपीएस, नशाखोरी, बढ़ती महंगाई, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध, अयोध्या के राम मंदिर में चोरी और नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी सहायता जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। कार्यक्रम में डायट मदीना से डॉ. सतीश शर्मा, डॉ. सुरेंद्र और डॉ. कविता मलिक निर्णायक के रूप में उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने नियमों के साथ शून्यकाल, काम रोको प्रस्ताव, शोक संदेश, नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण और प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया का जीवंत मंचन किया। इस अवसर पर प्राचार्य मनोज हुड्डा सहित संतोष, संजू, जोगिंदर राठी व अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। संवाद