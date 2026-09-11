Rohtak News: सिटी में आज
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:49 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:49 AM IST
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मतदान
कोर्ट परिसर: जिला बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे।
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हड़ताल
नगर निगम: नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ की हड़ताल सुबह 9 बजे।
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बैठक
पाड़ा मोहल्ला: पाड़ा मोहल्ला स्थित वाल्मीकि मन्दिर में वाल्मीकि समाज की बैठक सुबह 10 बजे।
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संकीर्तन
भिवानी रोड: श्री बालाजी धाम की तरफ से संकीर्तन दोपहर 3 बजे।
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सत्संग
पुरानी आईटीआई: शहीद मदन लाल ढींगरा कम्यूनिटी सेंटर में सत्संग शाम 4:30 बजे।
-- ---
सोना : 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 2,40,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
कोर्ट परिसर: जिला बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे।
हड़ताल
नगर निगम: नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ की हड़ताल सुबह 9 बजे।
बैठक
पाड़ा मोहल्ला: पाड़ा मोहल्ला स्थित वाल्मीकि मन्दिर में वाल्मीकि समाज की बैठक सुबह 10 बजे।
संकीर्तन
भिवानी रोड: श्री बालाजी धाम की तरफ से संकीर्तन दोपहर 3 बजे।
सत्संग
पुरानी आईटीआई: शहीद मदन लाल ढींगरा कम्यूनिटी सेंटर में सत्संग शाम 4:30 बजे।
सोना : 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 2,40,000 रुपये प्रति किलो