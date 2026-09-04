Rohtak News: वंडर कंपनी से केबल व कांट्रेक्टर चोरी

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साल्हावास। क्षेत्र के गांव झांसवा स्थित वंडर कंपनी से केबल व कांट्रेक्टर एमएस चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस को दी शिकायत में अनिल निवासी गांव सिरसी जिला भिवानी ने बताया कि वह वंडर सीमेंट लिमिटेड गांव झांसवा में बतौर सिक्योरिटी शिफ्ट इंचार्ज के पद पर तैनात हैं। गत रात्रि में करीब 11 बजे हमारे प्लांट में अज्ञात व्यक्तियों ने चहारदिवारी से घुस कर कंपनी के केबल यार्ड से लगभग 1500 मीटर केबल व कांट्रेक्टर एमएस, अंजना पंप का मेकेनिकल टूल को चुरा लिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अपने तौर पर पता किया कि केबल व प्लांट का अन्य सामान की चोरी संजू व बबली निवासी सुंदरहेटी ने की है।