Rohtak News: एमडीयू में हर्ष शहीद भगत सिंह छात्र संगठन अध्यक्ष

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रोहतक। शहीद भगत सिंह छात्र संगठन ने मंगलवार को हर्ष को एमडीयू विश्वविद्यालय अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप मोटा ने उन्हें बधाई दी। मोटा ने हर्ष से छात्रों के हितों के लिए निष्ठा से कार्य करने का विश्वास जताया। कार्यक्रम उपाध्यक्ष हिमांशु देशवाल के निर्देशन में हुआ। कार्यक्रम में संदीप हुड्डा, नवीन चौधरी, सर्वांशु, विनय, विशाल सांगवान, प्रीत कादियान, कुकड़ दूभलधन, सुनील, अंकित, सचिन समेत संगठन के कई पदाधिकारी एवं साथी मौजूद रहे। संवाद