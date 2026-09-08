Rohtak News: छात्राओं ने महिला सुरक्षा, नीट पेपर लीक पर किए सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Tue, 08 Sep 2026 08:46 PM IST
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महम। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोखरा में जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित हुई। छात्राओं ने महिला सुरक्षा, नीट पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल किए। उन्होंने विपक्ष की प्रमुख भूमिका निभाई। सरिता ने बताया कि प्रवक्ता रंजीता व अध्यापिका सुमन भारद्वाज ने कार्यक्रम की तैयारी करवाई। निर्णायक मंडल में रितु पंधाल, सतीश शर्मा, विकास, कुलबीर, सुमित और कविता शामिल थे। संवाद
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