{"_id":"6293dfe9e815fa7c9d15be2a","slug":"bams-student-commits-suicide-in-rohtak-of-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"BAMS Student Suicide: पहले ट्रेन के इंजन से टकराकर बची, फिर पटरी पर गर्दन रख दे दी जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 30 May 2022 02:34 AM IST