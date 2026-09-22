फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Asian Games 2026: Unnati Hooda loses in quarter-finals; Indian women's badminton team out in quarter-finals.

एशियन गेम्स 2026: उन्नति हुड्डा क्वार्टर फाइनल में हारीं, भारत महिला बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर

Tue, 22 Sep 2026 12:04 PM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Tue, 22 Sep 2026 12:04 PM IST
सार

दूसरे गेम में उन्नति ने वापसी की कोशिश की और इंटरवल तक 11-4 की मजबूत बढ़त बना ली। लेकिन टोमोका मियाज़ाकी ने शानदार वापसी करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 13-15 से पीछे कर दिया।

विज्ञापन
Asian Games 2026: Unnati Hooda loses in quarter-finals; Indian women's badminton team out in quarter-finals.
उन्नति हुड्डा - फोटो : BAI media Twitter

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एशियन गेम्स 2026 में मंगलवार को खेले गए महिला बैडमिंटन मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी उन्नति हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारतीय महिला बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई।

विज्ञापन


मुकाबले का विवरण
दूसरे एकल मुकाबले में उन्नति हुड्डा का सामना जापान की टोमोका मियाज़ाकी से हुआ। मैच काफी कड़ा रहा, जिसमें पहला गेम उतार-चढ़ाव भरा रहा। एक समय 6-4 से पिछड़ने के बाद, उन्नति ने इंटरवल तक 11-10 की मामूली बढ़त बना ली थी। हालांकि, वह अपनी बढ़त बनाए नहीं रख सकीं और 15-19 से पिछड़ गईं। आखिरकार, उन्नति पहला गेम 16-21 से हार गईं।
विज्ञापन


दूसरे गेम में उन्नति ने वापसी की कोशिश की और इंटरवल तक 11-4 की मजबूत बढ़त बना ली। लेकिन टोमोका मियाज़ाकी ने शानदार वापसी करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 13-15 से पीछे कर दिया। उन्नति अपनी शुरुआती बढ़त को भुनाने में नाकाम रहीं और दूसरा गेम 18-21 से हार गईं। इस प्रकार, उन्नति हुड्डा मैच हार गईं और जापान ने 2-0 की बढ़त बना ली।
विज्ञापन
विज्ञापन


टीम इंडिया का सफर समाप्त
मंगलवार को हुए इन मुकाबलों के बाद, टीम इंडिया महिला बैडमिंटन क्वार्टर फाइनल में जापान से 1-3 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed