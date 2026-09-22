एशियन गेम्स 2026: उन्नति हुड्डा क्वार्टर फाइनल में हारीं, भारत महिला बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर

एशियन गेम्स 2026 में मंगलवार को खेले गए महिला बैडमिंटन मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी उन्नति हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारतीय महिला बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई।

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दूसरे एकल मुकाबले में उन्नति हुड्डा का सामना जापान की टोमोका मियाज़ाकी से हुआ। मैच काफी कड़ा रहा, जिसमें पहला गेम उतार-चढ़ाव भरा रहा। एक समय 6-4 से पिछड़ने के बाद, उन्नति ने इंटरवल तक 11-10 की मामूली बढ़त बना ली थी। हालांकि, वह अपनी बढ़त बनाए नहीं रख सकीं और 15-19 से पिछड़ गईं। आखिरकार, उन्नति पहला गेम 16-21 से हार गईं।दूसरे गेम में उन्नति ने वापसी की कोशिश की और इंटरवल तक 11-4 की मजबूत बढ़त बना ली। लेकिन टोमोका मियाज़ाकी ने शानदार वापसी करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 13-15 से पीछे कर दिया। उन्नति अपनी शुरुआती बढ़त को भुनाने में नाकाम रहीं और दूसरा गेम 18-21 से हार गईं। इस प्रकार, उन्नति हुड्डा मैच हार गईं और जापान ने 2-0 की बढ़त बना ली।मंगलवार को हुए इन मुकाबलों के बाद, टीम इंडिया महिला बैडमिंटन क्वार्टर फाइनल में जापान से 1-3 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई।