Rohtak News: सिटी में आज
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:37 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
राज्यस्तरीय प्रतियोगिता
राजीव गांधी खेल परिसर : स्टेडियम में राज्यस्तरीय हॉकी प्रतियोगिता सुबह 9 बजे।
कबड्डी हाॅल : कबड्डी हाॅल में राज्यस्तरीय योग प्रतियोगिता सुबह 9 बजे।
___________________________________
पुरस्कार वितरण
पंडित नेकीराम कॉलेज : 92वीं वार्षिक एथलेटिक मीट का पुरस्कार वितरण समारोह सुबह 10 बजे।
___________________________________
बैठक
मॉडल टाउन : राजीव गांधी विद्युत भवन में उपभोक्ता फोरम की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
___________________________________
गणपति उत्सव
दुर्गा भवन : गणपति उत्सव को लेकर विशेष भजन संध्या शाम 7 बजे।
हुडा कॉम्प्लेक्स : गणपति उत्सव को लेकर भजन संध्या शाम 7 बजे।
विज्ञापन
राजीव गांधी खेल परिसर : स्टेडियम में राज्यस्तरीय हॉकी प्रतियोगिता सुबह 9 बजे।
कबड्डी हाॅल : कबड्डी हाॅल में राज्यस्तरीय योग प्रतियोगिता सुबह 9 बजे।
___________________________________
पुरस्कार वितरण
पंडित नेकीराम कॉलेज : 92वीं वार्षिक एथलेटिक मीट का पुरस्कार वितरण समारोह सुबह 10 बजे।
___________________________________
बैठक
मॉडल टाउन : राजीव गांधी विद्युत भवन में उपभोक्ता फोरम की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
___________________________________
गणपति उत्सव
दुर्गा भवन : गणपति उत्सव को लेकर विशेष भजन संध्या शाम 7 बजे।
हुडा कॉम्प्लेक्स : गणपति उत्सव को लेकर भजन संध्या शाम 7 बजे।