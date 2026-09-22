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Rohtak News: एनएसएस स्वयंसेवकों ने किया वृद्धाश्रम का भ्रमण

Tue, 22 Sep 2026 05:37 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Tue, 22 Sep 2026 05:37 PM IST
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NSS volunteers visited an old age home.
रोहतक। राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाइयों ने मंगलवार को सेवा संकल्प अभियान चलाया। इसके तहत स्वयंसेवकों ने जन सेवा संस्थान वृद्धाश्रम और एक विद्यालय का भ्रमण किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सेवा भावना व सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ाना था। स्वयंसेवकों ने बुजुर्गों से बातचीत की और छात्रों को शिक्षा, स्वच्छता व पर्यावरण पर जागरूक किया। प्राचार्य डॉ. शमशेर सिंह और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सुमन, हर्ष, डॉ. सिंकी और स्वाति बल्हारा ने स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन किया। संवाद
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